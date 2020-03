Interior do Amazonas segue sem casos de coronavírus e vai receber suporte avançado

Coronavírus abala ZFM e pode produzir desemprego em massa

Manaus/AM - Nos municípios polo do interior do Amazonas salas de estabilização com leitos de unidade semi-intensiva serão instalados pela Secretaria de Estado de Saúde (Susam). A medida faz parte do Plano de Contingência Estadual de combate ao novo coronavírus (Covid-19). Para os municípios que não têm contato via terrestre com a capital será reforçado o serviço de UTI aérea caso haja necessidade de transferência de pacientes graves para a capital.

Até o momento não há casos do novo coronavírus diagnosticado no interior. Conforme o secretário Executivo Adjunto de Atenção Especializada ao Interior, da Susam, Cássio Roberto do Espírito Santo, o plano da secretaria é instalar inicialmente 24 leitos nas novas salas de estabilização dos hospitais de referência de Parintins, Tabatinga, Tefé, Manacapuru e Itacoatiara.

Os leitos serão equipados com instrumentos de suporte avançado necessários para atendimentos de pacientes em situação crítica provocada pelo Covid-19. “Estamos adquirindo equipamentos, como ventiladores mecânicos e vamos ampliar o serviço de UTI aérea”, disse.

Todos os 62 municípios vão receber reforço de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como luvas, máscaras e aventais, fornecidos por meio da Central de Medicamentos (Cema). Para os nove municípios do entorno de Manaus (Manacapuru, Iranduba, Novo Airão, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Careiro da Várzea, Careiro Castanho e Autazes), a Susam está reforçando o transporte sanitário terrestre (ambulâncias), para transporte de pacientes graves.

Os profissionais de saúde do Interior também estão recebendo treinamento de prevenção e manejo clínico para o novo coronavírus. As oficinas são ministradas por técnicos da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) e visa manter os profissionais preparados e atualizados para atendimento dos casos suspeitos do Covid-19.

Fronteira

Nas regiões de fronteiras internacionais do Alto Solimões, Tabatinga é o município de referência. Lá, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e Maternidade Celina Villacrez Ruiz já possui uma sala vermelha e receberá mais três leitos na sala de estabilização.