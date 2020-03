Interior do Amazonas não vai receber kits de diagnósticos para coronavírus

Coronavírus abala ZFM e pode produzir desemprego em massa

Manaus/AM - Os kits de testes para diagnóstico do novo coronavírus (Covid-19) não serão enviados para os municípios do interior do Amazonas, de acordo com declaração da diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), Rosemary Costa Pinto. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (18) em entrevista coletiva online.

A diretora da FVS explicou que os testes não serão descentralizados de Manaus onde são realizados no Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas (Lacen-AM), único certificado pelo Ministério da Saúde para realizar os testes no Amazonas.

Rosemary esclareceu que existem profissionais capacitados no interior para realização da coleta de amostras dos pacientes com síndromes respiratórias aguda grave e que os mesmos serão capacitados para a coleta de amostras dos casos suspeitos de coronavírus.

De acordo com a FVS, até a última terça-feira (17), no interior foram notificados três casos suspeitos do vírus em Humaitá, Rio Preto da Eva e em Parintins, sendo todos descartados. Nesta quarta-feira, hospital de Manacapuru informou a existência de três casos suspeitos que devem ser monitorados pela FVS.