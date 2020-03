Integração de sistemas e desenvolvimento sustentável levam Prodam a fórum

As agressões a jornalistas em Manaus

Manaus/AM - Com a participação da empresa Processamento de Dados do Amazonas (Prodam), o 20° Fórum de Governadores da Amazônia Legal será realizado em Belém (PA), no Hangar - Centro de Convenções, nesta quarta e quinta-feira (11 e 12/03). O evento tem o objetivo de debater propostas comuns e definir ações de desenvolvimento sustentável que possam ser implementadas pelos nove estados que constituem a região: Pará, Acre, Amapá, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão e Tocantins.

O representante da Prodam no evento é o assessor da presidência, Régis Muller. Ele explica que durante o Fórum participará das reuniões do grupo de trabalho que trata dos projetos prioritários para Implementação de Programa de Integração de Sistemas e Banco de Dados da Amazônia Legal e Compartilhamento de Metodologias e Soluções de Referência para a Adequação das Práticas e Procedimentos das TIC.

"Os grupos de trabalho fazem parte do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal. Eu participarei especificamente desse evento substituindo o diretor-presidente da Prodam, João Guilherme Moraes, que é o representante do Governo do Amazonas nesse grupo de trabalho. Essa será a primeira reunião do ano, e a expectativa é que, durante o encontro, possamos iniciar a elaboração dos projetos prioritários e definir agendas estratégicas para 2020", explicou Muller.

Agenda Durante a reunião desta quarta-feira, os secretários de Estado e técnicos participam de câmaras setoriais específicas voltadas às temáticas de Planejamento e Gestão Estratégica, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Educação, Saúde, Segurança Pública, Comunicação Pública e Gestão Fiscal e Tributária.

As proposições oriundas dos debates serão apresentadas aos chefes do Executivo de cada estado para as deliberações na quinta-feira (12/03).