Inscrições para o vestibular geral da Universidade Nilton Lins já estão abertas

Todos os anos novas vagas são abertas para os cursos da Nilton Lins, sendo o vestibular a forma mais procurada de acesso à Universidade.

Seja para quem acabou de terminar o ensino médio, ou mesmo para quem já está no mercado de trabalho e quer buscar qualificação, o vestibular para um curso de graduação não é só um ‘diferencial’. O ensino superior é uma ‘necessidade’ para as mais diversas áreas de atuação.

A Universidade Nilton Lins oferece oportunidades para que você consiga bons empregos, estabilidade profissional e sucesso financeiro no futuro, com professores qualificados e comprometidos com a educação dos seus alunos. Disponibilizando diversas opções de graduação, a instituição se dedica há mais de 30 anos na formação de novos profissionais.

Realizando a prova do vestibular, o ingressante pode garantir uma bolsa de estudos até o final do seu curso, estudando com os melhores professores da cidade. Portanto, não perca a oportunidade de fazer nosso vestibular com bolsas de até 50%. As provas acontecerão no dia 20 de janeiro e as inscrições já estão abertas até o dia do exame na sede, localizada na Avenida professor Nilton Lins, Parque das Laranjeiras. As inscrições são feitas online pelo site :https://www.tonauniversidade.com.br/Vestibular/