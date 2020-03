Inscrições para curso de Cuidador Comunitário iniciam nesta semana em Manaus

Teste de saúde mental para futuros candidatos a presidente

Manaus/AM - Com 70 vagas, na próxima quarta-feira (11) a Fundação Doutor Thomas vai abrir as inscrições para o curso de Cuidador Comunitário. As inscrições acontecerão no local onde o curso será realizado, nos dias 11 e 12, das 9h às 16h, ou até o preenchimento das vagas disponibilizadas para a comunidade.

As aulas serão ministradas todas as terças e quintas-feiras, das 9h às 12h, na Associação Núcleo de Assistência ao Idoso, na avenida Leopoldo Peres, nº 542, bairro Educandos, zona Sul. Os interessados devem apresentar RG, CPF, uma foto 3×4 (original e xerox) e comprovante de residência. Para participar, é necessário ter idade acima de 18 anos.