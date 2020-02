Inscrições para Centros de Esporte e Lazer estão abertas em Manaus

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus deu início às inscrições para atividades esportivas nos Centros de Esporte e Lazer (CELs) nesta quarta-feira, 5. As vagas serão preenchidas por crianças a partir de seis anos, jovens, adultos, terceira idade e para Pessoas com Deficiência (PCD). O cadastro de novos alunos segue até o próximo dia 14.

Os 18 CELs estão com vagas disponíveis para 20 modalidades como natação, hidroginástica, terceira idade, basquete, futsal, tênis de mesa, entre outras. As atividades são apropriadas para as pessoas que têm interesse na iniciação esportiva. O investimento na área criará uma estrutura de qualidade para os participantes, como destaca o secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), João Carlos.

“A iniciação esportiva, que é a nossa vocação enquanto prefeitura, será assistida com um dos maiores investimentos já feitos na área pelo prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto. Dos 18 CELs, 13 irão receber melhorias e outros já receberam em anos anteriores. Nos CELs, nossas atividades são realizadas diariamente e com acompanhamento de profissionais qualificados. Então, aguardamos uma procura elevada por essas atividades”, contou.

Inscrições

Para se inscrever, os interessados devem apresentar documentação, em um dos 18 CELs espalhados pelas seis zonas da cidade, como duas fotos 3x4, xerox do documento de identidade e certidão de nascimento (crianças), comprovante de residência, comprovante escolar (crianças), atestado dermatológico (natação e hidroginástica), laudo médico (pessoas com deficiência) e laudo cardiológico (pessoas acima de 50 anos).