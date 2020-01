Inscrições estão abertas para concurso público com 142 vagas no Amazonas

Manaus/AM - O concurso público da Prefeitura de Urucará, com 142 vagas e formação de cadastro está com as inscrições abertas a partir desta terça-feira (21). O certame visa a contratação de professores, pedagogos e nutricionistas, com salários que variam entre R$ 1.443,07 a R$ 2.616,00.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente via Internet, no endereço eletrônico https://merkabah.selecao.net.bra partir das 9h de hoje até às 23:59h do dia 13 de Março, observado o horário local e as informações contidas no edital. O concurso possui taxa de inscrição no valor de R$ 90.

Veja o edital: