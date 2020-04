Inscrição no supersimplificado da Ebserh está abaixo da expectativa

Os sinos dobram e governo do Amazonas não escuta

Em Manaus, recrutados vão trabalhar no Hospital Universitário Getúlio Vargas

Manaus/AM - Com dois de publicação do edital para recrutar médicos para a Rede Ebserh, pelo menos 120 inscrições já foram feitas, mesmo assim este número é considerado abaixo do esperado para algumas especialidades da medicina. A Ebserh pode recrutar até 6 mil especialistas para enfrentar a covid-19. No caso de Manaus, os profissionais vão trabalhar no Hospital Universitário Getúlio Vargas.

O edital do certame foi lançado em caráter emergencial, para cadastro reserva, e as contratações vão ocorrer de acordo com o aumento da demanda em virtude da ampliação de leitos para tratamento da doença.

Conforme o diretor de Gestão de Pessoas da empresa, Rodrigo Barbosa, o número de inscritos para as especialidades Medicina de Emergência, Anestesiologia, Clínica Médica e Medicina Intensiva ainda não atende a necessidade da Ebserh.

Apesar de não estar atuando diretamente no enfrentamento ao Coronavírus, o HUGV está atuando como retaguarda para o Hospital e Pronto Socorro Delphina Aziz, que é referência no Estado para tratamento do covid-19, recebendo pacientes que tenham outras doenças e não sejam considerados casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus, mas precisem de internação. A medida é temporária e pode ser revista no decorrer do aumento do número de casos de covid-19 no Amazonas.