Inpa informa fechamento do Bosque da Ciência

Manaus/AM - Com o objetivo de realizar manutenções e o planejamento das programações de 2020, o Bosque da Ciência do Instituto Nacional de pesquisas da Amazônia (Inpa/MCTIC) estará fechado ao público a partir desta segunda-feira, 23. O local volta a receber visitantes no dia 7 de janeiro.

Localizado na Rua Bem-te-vi, s/n, bairro Petrópolis, o Bosque da Ciência funciona, normalmente, de terça a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 16h30; aos sábados e domingos, das 9h às 16h. Às segundas-feiras o espaço é fechado para manutenções regulares.

O espaço oferece à população uma opção de lazer diferenciada e contribui com educação ambiental e popularização da ciência. Entre as atrações está a nova Casa da Ciência, reaberta ao público em quatro de junho de 2019.

O ingresso custa R$ 5, mas crianças até 10 anos e idosos a partir de 60 anos são isentos. Grupos escolares e instituições filantrópicas também não pagam, porém, precisam agendar a visita, que pode ser feita pelo site http://abc-bosque.inpa.gov.br/.