IBGE abre hoje inscrições para processo seletivo com 3.063 vagas para o AM

Manaus/AM – Inicia hoje (5) as inscrições para processo seletivo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para o Amazonas, serão ofertadas 3.063 vagas temporárias para atuação no Censo Demográfico 2020, para a capital e para os outros 61 municípios do estado. As inscrições para os processos seletivos vão até o dia 24 de março, e podem ser feitas através do site:https://www.cebraspe.org.br/concursos/.

No Amazonas, são 90 vagas para agente censitário municipal, 342 vagas para agente censitário supervisor, e 2.631 vagas para o cargo de recenseador. Para agente censitário municipal, a remuneração é de R$ 2.100; agente censitário supervisor, com ganhos de R$ 1.700, e recenseador, com remuneração por produção.

A taxa de inscrição para as funções de nível médio é de R$ 35,80 e para Recenseador, de R$ 23,61.

As vagas são temporárias e os contratos terão duração prevista de três meses (Recenseador) ou de cinco meses (Agentes Censitários Municipais / Agentes Censitários Supervisores), podendo ser renovados de acordo com as necessidades do IBGE e a disponibilidade orçamentária. Os profissionais contratados temporariamente pelo IBGE também terão direito a férias e 13º salários proporcionais, de acordo com a legislação em vigor e conforme o estabelecido pelos editais para ACS / ACM e para Recenseadores.

Com informações da Assessoria