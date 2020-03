Indústrias de Manaus tiveram faturamento de R$ 104 bilhões em 2019

Um 'tac' para a Umanizzare

Manaus/AM - A realização, no Congresso Nacional, em Brasília, de homenagem especial pelos 53 anos do modelo Zona Franca de Manaus (ZFM) proposta pelo deputado federal Capitão Alberto Neto (Republicanos) aconteceu nesta quarta-feira, dia 11, em cerimônia presidida pelo parlamentar, e reuniu, entre outros, o titular da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), Alfredo Menezes, o secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (Sepec) do Ministério da Economia, Carlos da Costa,

No evento, o superintendente ainda antecipou dados consolidados das empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM) para o ano de 2019, quando “a atividade contribuiu para um crescimento de 7% de faturamento, chegando a mais de R$ 104 bilhões, o melhor dos últimos 32 anos”.

O superintendente buscou contextualizar os desafios vividos ao longo de toda história do modelo de desenvolvimento regional, como a abertura comercial e as discussões que envolviam a prorrogação da ZFM, para que continuasse a contribuir com o desenvolvimento local e nacional. Menezes também comentou sobre “os pilares que fortalecem a segurança jurídica do modelo, como a Portaria 32, que trouxe disciplina e destravou dispositivos para a indústria. E não se pode esquecer a Portaria 71, que trata dos lotes agropecuários da Suframa”.

Participação

O presidente da CDLM, Ralph Assayag, ressaltou a reaproximação do setor comercial com a Suframa, “o que deve ser ainda mais estreitado no ano de 2020. Temos mais de 375 mil postos de trabalho registrados no comércio e estimamos um crescimento para este ano, em especial, trabalhando em conjunto com esta autarquia”.

Compareceram também presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus (CDLM), Ralph Assayag, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado estadual Josué Neto, e o general Pedro Fioravante, presidente do Conselho Nacional do Sesi.