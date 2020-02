Indústria de Manaus deve alavancar crescimento da região Norte, diz estudo

Manaus/AM - Estudo da consultoria Tendências informa que, neste ano, apenas 12 estados e o Distrito Federal obterão crescimento do produto interno bruto (PIB) acima do nível no qual estava o Brasil antes da crise. A pesquisa destaca as regiões Norte, Centro-Oeste e Sul como as mais favorecidas, enquanto no resto do Brasil o patamar deve ficar 1% abaixo daquele nível.

A região Norte deverá ser destaque, enfatiza o estudo da Tendências, ao explicitar que o crescimento do PIB na região deve ficar em 3,2% em 2020, ante 2,1% previsto para o Brasil, com a média nacional de 2,2% para o mesmo período.

Conforme a Tendências, há a expectativa de retomada da indústria da Zona Franca de Manaus, muito prejudicada, diz o documento, entre os anos de 2014 a 2016. A mineração, no Estado do Pará, é outro fator a alavancar o crescimento econômico da região Norte neste exercício.