Indústria avalia encerrar negócios em Manaus após redução do IPI

Manaus/AM - Com a baixa na alíquota dos incentivos fiscais via Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), que caiu para 4% no segmento de concentrados da Zona Franca de Manaus (ZFM), o fabricante da Dolly Refrigerantes estuda o fim da operação.

O fabricante avalia se mantém a operação em Manaus e estuda a viabilidade do empreendimento com a redução do incentivo fiscal. De outro lado, seu controlador, Laerte Codonho, também não descarta a extinção da operação na ZFM. A informação é do jornal Folha de S.Paulo.

Condonho, no entanto, avisa que ainda há negociações em andamento em relação às condições anteriores do IPI e declara, conforme o jornal paulista, que “Mantemos uma operação no meio da selva para ter o benefício fiscal”. A empresa se estabeleceu na ZFM em 1987.