Em Manaus, 16 famílias ficam desabrigadas após incêndio destruir 12 casas em beco

Manaus/AM - Doze casa destruídas e 16 famílias desabrigadas, esse foi o saldo do incêndio que engoliu várias residências na tarde desse domingo (23), no Beco São Lucas, no bairro São Lázaro.

Após a tragédia, autoridades estiveram no local e organizaram uma força-tarefa para somar os prejuízos e ajudar as vítimas.

Segundo a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) e Defesa Civil, as famílias atingidas já foram cadastradas para receber auxílio-aluguel e uma inspeção foi feita na área para avaliar as estruturas que sobraram e correm risco de desabamento; eles devem ser demolidas o quanto antes.