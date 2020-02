Impeachment de Wilson Lima é rejeitado na Aleam

Manaus/AM - A Assembleia Legislativa do Amazonas rejeitou na última terça-feira (4), a denúncia por crimes de responsabilidade imputados ao governador Wilson Lima e ao vice-governador, Carlos Alberto Souza de Almeida Filho.

A denúncia foi formulada pelos deputados Wilker Barreto e Dermilson Chagas, com o pedido baseado em práticas de crimes de responsabilidade e improbidade administrativa, com ênfase na “grave crise de saúde pública no Estado” e “omissão do Governo” no oferecimento de soluções para a precariedade de medicamentos e os atrasos de mais de seis meses de salários para os terceirizados da saúde.

A decisão pela renúncia, tomada pela Mesa Diretora, que alegou “falta de fundamentação” e “ausência de demonstração de nexo de causalidade”, foi assinada pelos deputados Josué Neto (presidente), Alessandra Campelo (vice-presidente), Mayara Pinheiro (1º Vice-Presidente), Roberto Cidade, (2º Vice-Presidente), Péricles Nascimento, 3º VicePresidente, Alcimar Maciel (Secretário-Geral), Augusto Ferraz (1º Secretário), Fausto Júnior ( 2º Secretário), Felipe Souza (3º Secretário) e Abdala Fraxe (Corregedor).