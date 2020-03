Igarapé no Monte Horebe apresenta sinais de preservação

Bolsonaro provoca amazonenses e tem forte reação de Arthur

Manaus/AM - O igarapé do Geladinho, que fica na ocupação irregular Monte Horebe, zona Norte de Manaus, apresentou sinal de estar preservado mesmo com o avanço da invasão no local. Na última sexta-feira (6), a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) realizou inspeção do local para avaliação da qualidade do recurso hídrico.

O Igarapé do Geladinho tem a nascente localizada na Área de Proteção Ambiental (APA) Adolpho Ducke. O fluxo das águas segue pelos fundos de uma área que já recebeu os atendimentos sociais do Governo do Estado e está, em grande parte, desocupada. No local, o secretário da Sema, Eduardo Taveira, identificou a situação como otimista.

“Ao visitar o local, percebemos que as funções ecológicas dessa área estão, aparentemente, bem conservadas, apesar do avanço da ocupação. Ainda assim, é necessário fazer um levantamento completo. Para isso, pretendemos trazer uma equipe com drones para realizar o mapeamento geoespacial”, disse Taveira, ao reforçar que a visita está inserida no planejamento das ações já em curso pelo Estado.

Ainda segundo o secretário, após a desocupação total, a equipe técnica de Recursos Hídricos também será envolvida nos trabalhos de campo. “O objetivo é verificar a qualidade da água nas várias partes do igarapé. A partir disso, definiremos os projetos que serão adotados para efetiva recuperação da área”, completou.