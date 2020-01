Ifam está com vagas abertas para cursos de graduação

Manaus/AM - Até a próxima semana estão abertas as inscrições para candidatos interessados em cursar graduação no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (Ifam). Estão disponíveis os editais dos processos seletivos para o curso superior de tecnologia em agroecologia, portadores de diploma e transferência facultativa. As inscrições são gratuitas e realizadas pela internet. As aulas iniciarão em fevereiro deste ano.

Para os candidatos interessados em cursar agroecologia há um processo seletivo específico com inscrições abertas até o dia 16 de janeiro (quinta-feira). O curso é ofertado no Campus Manaus Zona Leste e estão disponíveis 40 vagas. Podem participar da seleção candidatos que sejam portadores do Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente.

A seleção e a classificação do processo seletivo de agroecologia ocorrerão por meio das médias do 1° (primeiro) e 2° (segundo) anos do Ensino Médio, a partir de disciplinas representantes das quatro áreas de conhecimento: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Língua Portuguesa); Matemática e suas Tecnologias (Matemática); Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Biologia, Química e Física); Ciências Humanas e suas Tecnologias (História). Link para inscrição: http://aguia.ifam.edu.br/concurso.aspx?cod_concurso=3411

Sobre o curso superior de tecnologia em agroecologia – o profissional com formação em agroecologia tem como atividades o planejamento, análise, execução e monitoramento de sistemas de produção agroecológico e ou dos sistemas convencionais em processo de transição, considerando os aspectos da sustentabilidade econômica, ambiental, social e cultural, de modo integrado, atuando em propriedades rurais, cooperativa, associações, órgãos governamentais e não-governamentais e ou instituições privadas.

Portador de diploma e transferência

Além do edital do curso superior de tecnologia em Agroecologia, há também o processo seletivo para portadores de diploma e transferência facultativa. Os interessados devem realizar inscrições até o dia 12 de janeiro (domingo).

As vagas são destinadas para os seguintes cursos de tecnologias, licenciaturas e bacharelados dos campi de Manaus, Parintins e Presidente Figueiredo:

Campus Manaus Centro – licenciaturas em física, matemática, química e ciências biológicas; tecnologias em alimentos, processos químicos, produção publicitária e análise e desenvolvimento de sistemas; engenharias mecânica e civil.

Campus Manaus Distrito Industrial – engenharia de controle e automação; tecnologias em sistemas de telecomunicações, mecatrônica industrial, eletrônica industrial e logística.

Campus Manaus Zona Leste – tecnologia em agroecologia e medicina veterinária.

Campus Parintins – tecnologia em gestão comercial.

Campus Presidente Figueiredo – engenharia em aquicultura.

Portador de diploma

Podem concorrer a uma das 155 vagas, os candidatos que tenham concluído um curso de graduação em qualquer Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), desde que se considere a afinidade entre os cursos ofertados pelo Ifam, conforme descrito no edital, e que atendam aos seguintes critérios: tenha concluído curso de graduação (aproveitamento de 100% dos créditos do curso de origem) e ter coeficiente de rendimento acumulado de, no mínimo, 6,0 (seis). Link de inscrição: https://forms.gle/99Zj5v4ugSyEJWRp6

Transferência facultativa

São disponibilizadas 142 vagas para candidatos que possuam vínculo acadêmico, cursando graduação em qualquer Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), desde que se considere a afinidade entre os cursos ofertados pelo Ifam, conforme descrito no edital, e que atendem aos seguintes critérios em relação ao curso de origem: ter integralizado, com êxito, todos os componentes curriculares do primeiro período do curso; ter coeficiente de rendimento acumulado de, no mínimo, 6,0 (seis); ter integralizado no máximo 50% (cinquenta por cento) da carga horária. Link de inscrição: https://forms.gle/tKjQPajbspUvFgu18

Mais informações sobre os editais: (92) 3306-0026 - Comissão Central do Processo Seletivo Acadêmico Institucional.

Os três editais estão disponíveis abaixo: