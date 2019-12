Idoso morre eletrocutado em circunstâncias misteriosas em estaleiro de Manaus

Manaus/AM - Manoel Camilo de Castro morreu eletrocutado enquanto trabalhava em um estaleiro na rua Tomé Mestrinho, na Comunidade Onze de Maio, no bairro Colônia Antônio Aleixo.

De acordo com a polícia, o óbito ocorreu por volta das 17h, e o Samu chegou a ser chamado para socorrer a vítima, mas oa chegar, constatou que ela já estava morta.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), contudo, o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), uma vez que as circunstâncias da morte ainda não foram totalmente esclarecidas e a polícia não foi chamada ao local no momento do fato.