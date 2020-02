I Feira de Sustentabilidade com produtos naturais abre nesta sexta na Nilton Lins

Manaus/AM - Nesta sexta, 28/02, acontecerá no Estacionamento da Universidade Nilton Lins, a I Feira da Sustentabilidade, das 16h às 21h30, programada para acontecer todas as sextas feiras. A feira reunirá vendas de produtos veganos, vegetarianos, orgânicos, além de artesanato, hortifruti agroecológicos e PANCs.



A procura pela alimentação saudável vem impulsionando o desenvolvimento da economia regional, com isso a Feira da Sustentabilidade da Nilton Lins propõe estimular o consumo de produtos orgânicos e promover a produção e comercialização dos produtos locais.



De acordo com os dados da Sociedade Vegetariana Brasileira, 14% dos brasileiros tornaram-se veganos, buscando um estilo de vida mais saudável e sem crueldade animal. Em Manaus, o mercado está se desenvolvendo e impulsionando a economia local, com a produção de alimentos e produtos vegetarianos e naturais.



A feira vem lançando essa proposta de atender a demanda do público adepto a esse novo hábito alimentar e atrair novos consumidores, que estão dispostos a mudar de costumes. Lembrando: a Feira da Sustentabilidade vai ser realizada todas as sextas, das 16h às 21h30, na Universidade Nilton Lins.