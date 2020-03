Hospital em Manaus quer ampliar número de leitos e reinstalar banco de leite

Bolsonaro não é um homem mau

Manaus/AM - Ampliar o número de leitos e reinstalar o Banco de Leite no Instituto da Mulher Dona Lindu (IMDL), na zona Centro-Sul é uma das demandas de dirigentes e usuários daquela unidade de saúde, conforme foi aprestado ao deputado estadual Álvaro Campelo (Progressistas), durante visita àquela unidade de saúde da capital.

O Banco de Leite, auxilia na alimentação dos bebês prematuros recém-nascidos da capital e interior do Amazonas.

O deputado levou todas as demandas ao conhecinento do secretário da Susam, Rodrigo Tobias. “Estive hoje no Instituto da Mulher Dona Lindu, para verificar como estão os atendimentos na unidade, bem como ouvindo as demandas das pacientes, que serão levadas à Susam. Também já solicitei ao Governo do Estado para que o "Banco de Leite" retorne para a instituição”, garantiu o deputado progressista.

De acordo com o diretor geral do Instituto da Mulher, médico Mauro Miralha, a principal necessidade do Instituto é a volta do Banco de Leite que, segundo ele, foi transferido há três anos para a Maternidade Estadual Balbina Mestrinho. “A visita do deputado Álvaro Campelo em vir até aqui e se preocupar com nossas demandas nos alegra muito, porque estamos aqui para atender e dar nosso melhor para as mulheres do Amazonas, e entre as solicitações feitas, foi o retorno do nosso Banco de Leite”, afirmou Miralha.