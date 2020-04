Hospital da Nilton Lins deve começar a atender pacientes com Covid-19 em 10 dias

Os sinos dobram e governo do Amazonas não escuta

Manaus/AM - O Hospital da Nilton Lins terá sua estrutura usada para ampliar o número de leitos para tratamento de pacientes com o novo coronavírus no Amazonas. A parceria foi anunciada pelo governador Wilson Lima na manhã desta segunda-feira (6) durante entrevista coletiva online. O hospital possui cerca de 400 leitos clínicos. Conforme o governador, alguns desses leitos podem ser transformadas em leitos de UTI.

Wilson disse que equipes da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam) já estão realizando o processo de adaptação da unidade hospitalar, desde a noite do último domingo (5), com limpeza e testes de equipamentos. A previsão do governo é que dentro de 10 dias o Hospital da Nilton Lins seja aberto para atender pacientes com Covid-19 em Manaus.

Hoje, o Hospital Delphina Aziz é referência no tratamento de pacientes com coronavírus no Amazonas, tendo 350 leitos, com todos podendo ser transformados em leitos de UTI.

Wilson destacou que a grande dificuldade do Estado está em conseguir insumos e equipamentos hospitalares para atendimento de pacientes com o novo coronavírus e ampliação de leitos.