Homenageando Elba Ramalho, Banda do Galo leva multidão ao sambódromo, em Manaus

Manaus/AM - Com 12 horas de programação, a tradicional banda do Galo de Manaus reuniu uma multidão de foliões, nesta terça-feira (25) gorda de carnaval, na passarela do Sambódromo, bairro Dom Pedro na Zona Centro-Oeste da cidade. O evento homenageou a cantora e compositora Elba Ramalho.

Para agradar o público em geral, mais de 30 atrações tocando diversos ritmos passaram pelos 4 palcos, além de dois trios, distribuídos pelo Centro de Convenções. De acordo com o coordenador do Galo de Manaus, Théo Alves, a banda tradicional da cidade completa 17 anos e tenta inovar, sempre trazendo conforto e segurança aos que decidem prestigiar a festa, mas tudo isso sem perder a essência do carnaval pernambucano.

Além de participar do carnaval, é possível participar da campanha “Galo Social”, que segue aceitando doações de alimentos não perecíveis, brinquedos, fralda geriátrica e fralda infantil, ração para cachorros ou gatos, até sábado (29), e o que for arrecadado será encaminhado às entidades SRD - Sem Raça Definida, Grupo " Raio de Sol", RNP+AM - Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/Aids e a ONG "Salada Solidário.