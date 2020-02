Homem morre após suposto choque de peixe-elétrico durante banho em lago de Manaus

Manaus/AM - Leandro da Silva Jaque Minout, 34, morreu na noite desta segunda-feira (3), após ir tomar banho na lagoa do Parque São Pedro, localizada no bairro Tarumã, na zona Oeste de Manaus.

Segundo populares, o homem teria entrado no lago com duas crianças, uma delas, era a filha dele. Durante um dos mergulhos, o homem não voltou à superfície. Desesperados, populares disseram que ligaram para o Corpo de Bombeiros, mas ninguém foi ao local. Após voluntários fazerem buscas na área, o corpo do homem foi encontrado sem vida, quatro horas depois de seu desaparecimento.

Os vizinhos da vítima alegam que o lago tem uma quantidade bem variada de peixes, entre eles o Poraquê, conhecido popularmente como peixe-elétrico. Leandro foi encontrado com uma espécie de ‘golpe’ no abdômen, que populares afirmam ser de choque do peixe. Pessoas no local afirmam que é muito comum encontrar esse tipo de peixe morto na beira do lago, por conta de ‘lutas’ entre esses animais e que vários apelos ao Governo já foram feitos, para a segurança dos banhistas no local, pois esta não é a primeira morte.

Após mais de 5 horas de espera, o Instituto Médico Legal removeu o corpo da vítima do lago.