Hamilton do Manaus FC prevê Barezão equilibrado: ‘Todo jogo vai ser uma final’

Manaus/AM - Um dos dois atletas que podem conquistar o tetracampeonato amazonense com a camisa do Manaus Futebol Clube – o outro é o goleiro Jonathan –, o meia Hamilton não espera vida fácil durante a disputa do Estadual 2020. Ídolo da torcida, o camisa 25 acredita que a competição será a mais equilibrada dos últimos anos.

“Vai ser difícil, as equipes estão bem niveladas, com bons elencos. Todo jogo vai ser uma final para nós e para eles também”, disse o jogador, ao rechaçar o status de principal jogador do time esmeraldino. “Todos são importantes para o clube, desde o Jonathan até o Mateus. Estamos trabalhando firme e forte nesta pré-temporada, para estrear bem no Amazonense”, declarou.

Com Hamilton à disposição do técnico Welington Fajardo, o Gavião do Norte estreia no Campeonato Amazonense 2020 na terça-feira (21), às 20h30, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, diante do São Raimundo, em confronto que marca a abertura da competição.