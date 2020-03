Haitiana dá à luz em batalhão do Corpo de Bombeiros em Manaus

Amazonino: ‘eleição é só um detalhe’

Manaus/AM - Uma haitiana deu à luz na tarde deste sábado (21), a um bebê na sede do Batalhão de Bombeiros Especial (BBE), no bairro de Flores, em Manaus.

Segundo o Corpo de Bombeiros, um casal de haitianos se dirigiu até o Posto Rodoviária, onde a mulher se encontrava em trabalho de parto. Os militares do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) solicitaram apoio médico do Samu enquanto assistiam (auxiliavam) a parturiente. O bebê nasceu prematuro (6 meses) e desfalecido, e com auxílio da equipe médica do SAMU foi reanimado. Mãe e filho foram encaminhados para o Instituto da Mulher.