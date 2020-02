Há quase 12 anos do crime, réus vão a Júri popular por assassinatos em Manaus

Manaus/AM - A 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus iniciou nesta quinta-feira (27) o julgamento de quatro réus acusados de duas mortes e uma tentativa de homicídio, datada de 2008, no bairro São José após partida de futebol.

Conforme denúncia apresentada pelo Ministério Público Estadual (MPE-AM) nos autos do processo n.º 0231858-02.2008.8.04.0001, em agosto de 2008, os réus Emerson de Castro Lima; Paulo Jovane Abreu Freire; Adonias de Abreu Freire e Jandernilson Correia Gama, todos acusados de assassinar Antônio de Assis Mendes e Isaac Rodrigues do Carmo desceram de automóvel e dispararam diversos tiros contra pessoas que conversavam na frente de uma residência no bairro São José I.

Os disparos vitimaram Antônio de Assis Mendes e Isaac Rodrigues do Carmo e, no mesmo processo, os réus são acusados pela tentativa de homicídio contra Elder Nogueira Mendes, que sobreviveu aos disparos. O crime, conforme consta nos autos, teria ocorrido após uma briga durante uma partida de futebol.

A sessão de julgamento popular está sendo realizada no plenário principal do Fórum Ministro Henoch Reis sendo presidida pelo juiz de direito titular da 1.ª Vara do Tribunal do Júri, Celso Souza de Paula.

Nesta quinta-feira serão ouvidas réus e testemunhas, ficando os debates para serem realizados nesta sexta-feira (28).