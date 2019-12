Grupo de voluntários da Unimed Manaus promove Cantata de Natal

Manaus/AM - Os pacientes internados ou em consulta nas unidades do Complexo Hospitalar Unimed Manaus assistiram, nesta segunda-feira (23) a uma Cantata de Natal, organizada por funcionários da cooperativa médica e voluntários.

Durante duas horas, o grupo percorreu as dependências do Hospital e Maternidade, do Pronto Atendimento e da UTI Adulto, cantando músicas natalinas e interagindo com os pacientes, acompanhantes e funcionários.



Músicas como “Noite feliz” e “A paz” emocionaram pacientes, acompanhantes e colaboradores na Cantata de Natal, que contou com a participação de músicos da Nova Igreja Batista. Durante a apresentação no corredor das enfermarias, alguns pacientes se juntaram ao grupo de voluntários.

“A gente sabe que estar num hospital é um momento muito difícil. Então, entendemos que trazer o espírito natalino para a unidade seria algo significativo. O objetivo da cantata é deixar os pacientes mais alegres e também fazer com que eles não percam a esperança de renovação e de um ano melhor”, afirma a diretora do Hospital e Maternidade Unimed Manaus, Lucilaide Santos.



Além da cantata, no mês de dezembro, a Unimed Manaus preparou diversas atividades em comemoração à festa natalina, além da decoração típica do período. No sábado (21/12) colaboradores, pacientes e acompanhantes participaram de culto evangélico, realizado pela igreja Cristã Maranata, no auditório Osvaldo Gesta. “Foi um momento para agradecer o ano de 2019 e inspirar para o ano novo que se inicia”, reflete Lucilaide.