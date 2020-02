Grupo de jovens promove saúde mental e combate às drogas em Manaus

Manaus/AM - A prevenção e o diálogo têm sido a melhor saída para nós, jovens. A afirmação é do adolescente João Victor, 16, aluno da Escola Estadual de Tempo Integral (Eeti) Maria Madalena Lima que integra o projeto Nós por Nós. Desenvolvido na unidade de ensino desde 2019, o programa tem como objetivo promover a interação e a promoção da saúde mental do corpo discente, por meio de uma roda de conversa.

Nesta quinta-feira (20/02), Dia Nacional de Combate e Enfrentamento às Drogas, o grupo voltou a se reunir para mais uma edição da iniciativa, a fim de debater sobre a data e o recorrente tema entre jovens e adolescentes inclusive, nas unidades escolares.

"Nós trouxemos aos nossos colegas algumas informações sobre os tipos de drogas lícitas e ilícitas, e o quanto é importante estar atento aos males causados por elas. Não só ao organismo, como também à sociedade”, reitera João Victor.

O aluno da Eeti Maria Madalena Lima relata, ainda, que no próprio bairro (a escola fica localizada no Armando Mendes) é possível visualizar a realidade que envolve o uso e o comércio de entorpecentes.

Depressão em jovens

Idealizadora do Nós por Nós, a professora Taziana Ferraz explica que a demanda surgiu após recorrentes relatos de jovens com depressão.

"A ideia surgiu a partir dos primeiros atendimentos de casos de alunos com pensamentos suicidas, baixa autoestima. Todos os estudantes são convidados a participarem, no horário do almoço, mas não existe uma obrigatoriedade, pois os deixamos livres para escolher entre as demais atividades disponíveis para este momento", enfatiza.

Taziana reforça, também, o quão importante é esta edição do projeto, visto que o consumo de drogas e a saúde mental podem ser fatores de extrema relevância aos jovens.