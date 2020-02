Governo quer atribuir disciplina militar em escolas do Amazonas

Manaus/AM - O governador do Amazonas lançou neste sábado (08), o programa "Escola Segura, Aluno Cidadão (Pesac)" na Escola Estadual Vasco Vasques, na zona leste de Manaus. A iniciativa tem foco na redução da violência no ambiente escolar. Mas a meta principal do programa é implantar hábitos de disciplina, além de garantir reforço na segurança da escola. O agente disciplinador será um policial militar. A ideia é vista com desconfiança por alunos e professores.

14 escolas no Estado já possuem o projeto. O governo diz que o projeto seja implantado na escola, será feita uma reunião com os pais e professores e após consentimento o programa é implantado e funciona durante todo o ano letivo.

Segundo o governador Wilson Lima, essa é uma forma de “fazer o resgate do respeito aos símbolos pátrios, ao hino, à bandeira, à questão da disciplina e da ordem”.