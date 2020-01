Governo isenta times de Manaus do pagamento de R$ 700 mil em aluguéis

Manaus/AM - O governo do Amazonas isentou os times locais futebol do pagamento de aluguel pelo uso da Arena da Amazônia e dos estádios Ismael Benigno e Carlos Zamith em 2019. Foram mais de 200 jogos realizados pela Federação Amazonense de Futebol (FAF) com a isenção da cobrança por parte da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, gerando uma economia de mais de R$ 700 mil para as equipes locais.

A isenção no aluguel desses espaços inclui, ainda, o não pagamento de quadro móvel, que inclui limpeza, manutenção e segurança dos locais nos dias de jogos. Com essa economia, os times puderam investir em contratações, estrutura e equipamentos, chegando a resultados como o alcançado pelo Manaus Futebol Clube, que levou mais e 44 mil torcedores à Arena da Amazônia na final da Série D do Campeonato Brasileiro, batendo o recorde de público do estádio.

O Manaus, que ficou com o vice-campeonato da Série D, além de utilizar os estádios para jogos sem o custo de aluguéis, também pôde usar a estrutura dos espaços para treinamentos, tudo sem qualquer cobrança por parte do poder público.