Governo irá leiloar no Amazonas e em outros estados imóveis confiscados de traficantes

O presidente Jair Bolsonaro divulgou neste sábado (29) em sua conta oficial no Twitter que o Ministério da Justiça e Segurança Pública irá leiloar 612 imóveis no Brasil que foram confiscados do tráfico de drogas.

A informação foi dada pelo titular da pasta, Ministro Sérgio Moro e os leilão será organizado pela Senad (Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas).

O painel com a lista de bens já está disponível e entre os imóveis há apartamentos, sítios, terrenos, prédio, lotes, chácaras, fazendas, galpões e outros itens em todas as regiões do país.

No Amazonas, segundo o painel, o imóvel é localizado na BR-174, próximo a comunidade Paraná do Mamori.

Os recursos arrecadados com esses bens serão aplicados em ações e projetos de enfrentamento e prevenção às drogas. Clique aqui para ver a lista completa dos imóveis.