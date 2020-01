Governo inicia nesta quarta contratação direta de terceirizados da saúde em Manaus

Manaus/AM - A contratação direta de técnicos de enfermagem para a rede estadual de saúde inicia nessa quarta-feira (08) e vai até o dia 17 de janeiro, com exceção do domingo (12). O processo de contratação será realizado no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, na avenida Constantino Nery, 5.001, no horário das 8h às 17h.

De acordo com a Susam, com a contratação, os trabalhadores que estão ligados a empresas passarão a receber na folha do Estado. O profissional que preencher todos os requisitos já sairá do local com o contrato em mãos.

A contratação é exclusiva para os trabalhadores terceirizados que já atuam na rede. Estes terão que ir ao Vasco Vasques no horário fora de seus plantões. O contrato será em Regime Temporário (RET). O embasamento para a medida é a Lei 2.607/2000 e suas alterações aprovadas pela Assembleia Legislativa em dezembro de 2019. A legislação dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

Os profissionais estarão sob avaliação periódica, e a renovação dos contratos deles levará em consideração a qualidade dos serviços prestados pelos mesmos. A avaliação será realizada pelos gestores das unidades em que eles vão atuar.

Critérios para contratação – Segundo a Portaria de Convocação nº 001/2020, assinada pelo secretário de Saúde, serão contratados técnicos de enfermagem que hoje mantêm vínculo formal com as empresas e cooperativas que prestam serviços ao Estado do Amazonas.

Para ser contratado, o profissional também precisa comprovar que exerceu efetivamente o serviço durante o mês de dezembro de 2019.

“Com a documentação completa e a ficha de cadastro devidamente preenchida, o profissional sairá do Centro de Convenções com o contrato na mão. E, no início de fevereiro, já receberá o primeiro salário como contratado do Estado”, disse o vice-governador. A lista de documentos e a ficha de cadastro para a contração pode ser acessadas no site da Susam (saude.am.gov.br). As unidades também divulgarão as informações entre os trabalhadores.