Governo federal inclui três florestas do Amazonas no plano de concessão

Manaus/AM - Três florestas alocadas na região amazônica estão incluídas entre as que serão oferecidas pelo governo federal como concessão ao setor privado. De acordo com secretária do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), Martha Seillier, a concessão de florestas agora é prioridade do governo. A informação é do jornal Correio Braziliense.

As três florestas que serão oferecidas em concessão, com a finalidade, segundo o governo federal, de fazer o manejo sustentável e reduzir queimadas, além de obter mais controle dos investimentos sustentáveis, estão localizadas o Amazonas.

O contrato de concessão a ser firmado pelo governo e a concessionária das florestas prevê prazo de 40 anos e inclui as florestas de Humaitá, Iquiri e Castanho.

A Floresta Nacional de Humaitá tem 468 mil hectares, a de Iquiri, com 883 mil hectares, na divisa com os estados do Acre e Rondônia, também está no sul do Amazonas, enquanto a de Castanho, com 120 mil hectares, fica no município de Careiro.