Governo anuncia cortes de 30% em contratos e redução de 25% em despesas no Amazonas

O Dia que Josué derrotou Carlos Almeida

Manaus/AM - O governo do Amazonas decidiu cortar gastos para direcionar recursos no combate ao novo coronavírus. Em decreto assinado pelo governador Wilson Lima estão previstos cortes de 30% nos contratos em vigor, exceto os que foram firmados pela área da saúde do Estado. O valor da economia com essa medida não foi anunciada.

Também foi determinado a redução de até 25% das despesas com aluguel de veículos de todos os órgãos. Ainda devem ser reduzidos em 25% as despesas com as contas de energia elétrica, água, telefonia e na compra de combustíveis. Ainda consta no decreto, a medida de redução em até 50% dos gastos com aquisições de materiais de consumo.

A base de cálculo para esses limites estabelecidos de gastos são das despesas consolidadas do exercício financeiros de 2019. Somente os órgãos de saúde e segurança pública não entram nesse pacote de redução das despesas.

No decreto, o governo ainda estabelece corte de 10% de todos os contratos do governo que não foram exemplificados no documento publicado na última terça-feira (31), no Diário Oficial do Estado.

Entre outras medidas para redução de gastos, está a proibição para realização de novas contratações de pessoal e realização de novos contratos que possam aumentar as despesas, exceto as que têm o objetivo de enfrentamento da pandemia da Covid-19.

Veja o decreto completo: