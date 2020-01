Governo alcança mais de 1,9 mil terceirizados da saúde contratados de forma direta no Amazonas

Manaus/AM - No segundo dia das contratações diretas de técnicos de enfermagem que atuam como terceirizados em unidades de saúde do Amazonas, na última quinta-feira (9), 1.326 profissionais foram recebidos na força-tarefa montada pelo Governo do Estado, no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques. Com isso, já são 2.616 pessoas atendidas, das quais 1.923 estão aptas para a contratação por terem cumprido o principal requisito, que era estar na escala do mês de dezembro.

O atendimento continua até dia 17 de janeiro, das 8h às 17h (exceto no domingo, 12).

Os 1.923 aptos, até esta quinta, já saíram com sua lotação definida para assumirem seus postos de trabalho. A partir da contratação direta, aproximadamente 3 mil técnicos passam a se enquadrar no regime de servidores estaduais temporários do Estado. A contratação é exclusiva para os trabalhadores terceirizados que já atuam na rede. Os trabalhadores passarão a receber na folha do Estado, com a promessa de não terem atrasos nos pagamentos.

A lista de documentos e a ficha de cadastro para a contratação podem ser obtidas no site da Secretaria de Estado de Saúde (www.saude.am.gov.br). As unidades também divulgarão as informações entre os trabalhadores.