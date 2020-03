Ginástica, canto e zumba abrem inscrições em Manaus

Drauzio Varella, ‘Suzy’ e o capitão Bolsonaro

Manaus/AM - Cerca de 6 mil aposentados e pensionistas do município de Manaus vão poder aproveitar das turmas de ginástica, canto coral e zumba que estão sendo oferecidas pela Manaus Previdência em parceria com a Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (Funati), abriu nas segunda-feira a turma de ginástica, ministrada pelo professor Bosco, no total de 40 vagas.

As atividades foram iniciadas na última sexta-feira, dia 9, e o objetivo é garantir a qualidade de vida de aposentados e pensionistas do município, proporcionando atividades de inclusão, integração e desenvolvimento físico e psicossocial.

Na mesma semana teve início os cursos de Canto Coral, em parceria com a Funati e Zumba, em parceria com a Espi. Para agitar os corredores da Manaus Previdência com muita inspiração. Os dois cursos ocorrem todas as terças e quintas.

A coordenadora de cursos da Espi, Talita Regis, comenta que é muito proveitosa a parceria com a Manaus Previdência. “Nós ficamos muito orgulhosos quando ouvimos um comentário positivo dos participantes dos cursos”, disse Talita. A Espi também ofertará os cursos de inclusão digital, exercitando a memória e idiomas (inglês e espanhol).