Galerias populares e shopping de Manaus são fechados por conta da Covid-19

Manaus/AM - As galerias populares Espírito Santo e Remédios, no Centro de Manaus, e o Shopping T4, na zona Leste, estão fechados a partir desta terça-feira (24). A decisão é no período de 15 dias, conforme medida tomada pela prefeitura para prevenir o contágio pela Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

Quanto às feiras e mercados, a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) já anunciou que a partir desta quarta-feira, 25, até o dia 13 de abril, o funcionamento das feiras livres (itinerantes) está suspenso. Esse prazo pode ser prorrogado. Já as feiras e mercados da cidade continuam funcionando, pois fazem parte da cadeia de abastecimento da população.

Todos os feirantes já foram orientados em relação aos procedimentos de higiene necessários para evitar o contágio pela Covid-19, como lavar as mãos com água e sabão, usar o álcool em gel e evitar aglomerações nas proximidades de suas bancas ou boxes. As barracas de lanche no centro da cidade também serão orientadas a não usar mesas e cadeiras e vender apenas para entrega.