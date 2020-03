FVS orienta sobre regras em velórios e funerais de pessoas mortas por coronavírus no Amazonas

'Remédio' contra a Covid-19 em nossas mãos

Manaus/AM - O velório e enterro de pessoas mortas por coronavírus foram autorizados pela Anvisa nesta semana, segundo a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), Rosemary Pinto, em entrevista online neste sábado (28). Porém, existem normas a serem seguidas nas cerimônias. Até a semana passada, os velórios e enterros não eram recomendados e sim a cremação.

Rosemary Pinto explicou que os velórios só podem ser realizados com a presença de apenas 10 pessoas. Nenhuma pessoa presente pode estar com sintomas de gripes. Todas as pessoas devem ser orientadas sobre os cuidados com a higiene e as funerárias devem disponibilizar local para lavagem das mãos com água, sabão e papel toalha ou álcool em gel para uso frequente.

A diretora da FVS informou que teve uma reunião neste sábado com agências funerárias no sentido de orientar sobre as novas medidas e preparar esses profissionais, porque existe todo um cuidado para manusear o corpo da pessoa morta pela Covid-19 e sobre os equipamentos adequados para isso.