Fundação abre inscrições para turma de ginástica e ritmos, em Manaus

Manaus/AM - Estão abertas as inscrições para a aula de ginástica e ritmos, que acontecerá na Vila Olímpica de Manaus, sempre pela manhã, três vezes por semana e está sendo oferecida pela Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar). A atividade será destinada para pessoas de todas as faixas etárias, com idade inicial a partir dos oito anos.

Para participar, os interessados deverão dirigir-se ao setor de eventos da Faar, localizada no Bloco II da Vila Olímpica de Manaus, e informar o nome completo, além de um telefone para contato.

As aulas são gratuitas e realizadas às segundas, quartas e sextas-feiras, no horário de 7h30 às 8h30. Aberta à população, a aula inaugural, realizada nesta segunda-feira (17), contou com a participação de aproximadamente 30 pessoas.