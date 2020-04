Fotos mostram contêiner frigorifico para corpos de vítimas de coronavírus no Delphina Aziz

Covid-19 e falência da rede hospitalar criam pânico no Amazonas

Manaus/AM – O contêiner frigorifico que será usado possivelmente para armazenar os corpos das vítimas de coronavírus no Amazonas já está instalado na área externa do Hospital Delphina Aziz, na zona Norte da capital.

A equipe do Portal do Holanda esteve no local, na noite desta sexta-feira (03), e confirmou a presença do equipamento no hospital.

“O Amazonas está tomado providências para aumentar a capacidade. O colapso vai acontecer é o esperado. Isso ocorre devido aos aumentos de casos e o aumento só ocorre se a gente ficar transitando nas ruas", disse o secretário de saúde durante coletiva online, na tarde de hoje (03).

Doze mortes já foram confirmadas no Estado pelo Covid-19.