Forte chuva em Manaus faz Joana Darc perder 'tudo’ até carro para resgate de animais

Manaus/AM - A casa da deputada estadual Joana Darc (PL) também foi uma das que sofreu com as consequências do grande volume de chuva em Manaus nesta segunda-feira (23). Por meio das redes sociais, a parlamentar contou que perdeu “absolutamante tudo que vocês podem imaginar”.

Joana frisou que nenhum dos seus animais sofreu com o alagamento e nem as pessoas que residem na casa. A sua maior lamentação foi a perda do ‘Samuvet’, que é um veículo usado para resgate de animais abandonados ou que sofreram maus-tratos em Manaus.

"O caos e a doença não vê nome, sobrenome, classe social, somos todos iguais” Hoje o dia iniciou uma tristeza só para muitas famílias, inclusive para a minha. Hoje a minha casa alagou por completo e perdi tudo, absolutamente tudo que vocês possam imaginar. O que mais me dói é o SAMUVET, pois esse carrinho aí ajuda diariamente a salvar muitas e muitas vidas dos nossos animais. Por conta da pandemia do coronavírus nossas caronas Pets estão suspensas mas está doendo ver coisas que demoramos a comprar e construir, simplesmente se perdendo. Graças a Deus todos estamos bem e nenhum de nossos animais correu risco com todo esse temporal que caiu em Manaus", contou a deputada.