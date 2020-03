Folclore e Carnaval ganham mais de R$ 2,3 milhões de incentivos em Manaus

Invasão 'Monte Horebe' - a guerra que não aconteceu

Manaus/AM - Com avanços na política de incentivo à cultura registrados em 2019, a partir dos quase R$ 3 milhões destinados a projetos artísticos, Manaus já apresenta um legado nessa área. A atual gestão foi responsável por aprovar e regulamentar, após mais de duas décadas, a Lei Municipal de Incentivo à Cultura e o Sistema Municipal de Fomento à Cultura (Siscult).

As principais ações de fomento às manifestações populares dizem respeito ao Festival Folclórico do Amazonas e às Escolas de Samba de Manaus. A 63ª edição do Festival Folclórico do Amazonas, por exemplo, contou com a participação de 69 grupos, reunindo mais de 51 mil pessoas em 12 dias de evento. O apoio da Prefeitura de Manaus foi de mais de R$ 825 mil. Já as agremiações e escolas de samba dos Grupos “Especial”, “A”, “B” e “C” do Carnaval de Manaus 2019 receberam o apoio financeiro de R$ 1,5 milhão.

“Manaus entrou para vanguarda do incentivo à cultura, reconhecendo uma demanda histórica de mais de 20 anos dos artistas. A gestão do prefeito Arthur Neto fez história nessa área”, destaca o diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Bernardo Monteiro de Paula.

Segundo o gestor cultural, por meio do Siscult, 30% do orçamento da Manauscult é destinado para os artistas e produtores culturais, via editais de cultura. “O edital é a metodologia mais adequada, garantido acesso universal e democrático, que se é possível ter na ferramenta da administração pública”, reforça Bernardo.

No ano passado, o edital do Concurso-Prêmio Manaus de Conexões Culturais destinou apoio para até 103 projetos das mais diversificadas áreas da cultura e obteve 420 inscritos, sendo contemplados 77 projetos. O investimento foi de, aproximadamente, R$ 2,9 milhões. No ano anterior, em 2018, o edital previu apoio para até 89 projetos, no valor de R$ 2,6 milhões e contemplou 74.