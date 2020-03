Fiscalização da Visa Manaus inspeciona garagens de empresas de ônibus

Brasil acorda da hipnose do falso mito

Manaus/AM - Acerca da matéria publicada na quarta-feira, dia 18, sob o título 'Higienização de ônibus é cobrada em Manaus’, a Prefeitura de Manaus emitiu nota esclarecendo que as medidas necessárias a dar maior segurança a usuários e trabalhadores do transporte coletivo e enfrentar a propagação do coronavírus estão sendo implantadas.

A Prefeitura de Manaus, diz a nota, está implementando todas as medidas necessárias para combater a propagação do novo coronavírus. No que tange o transporte coletivo, após reunião realizada na última segunda-feira, 16/3, com os empresários das empresas que operam o sistema de transporte coletivo e o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), ficou acordado o reforço na higienização dentro dos ônibus e afixação de cartazes nos veículos, orientando sobre as medidas de prevenção aos trabalhadores e usuários.

Fiscalização começou na quarta-feira

Ontem, quarta-feira, 18, informa o comunicado, fiscais da Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus) deram início a série de visitas às garagens das empresas de ônibus e terminais de integração da cidade para verificar o cumprimento da higienização dos coletivos e reforçar a orientação para motoristas e cobradores quanto aos cuidados para evitar a contaminação pelo novo coronavírus, como manter as janelas dos veículos abertas. Nos próximos dias, novas visitas e reuniões serão realizadas para verificar o cumprimento das medidas e discutir novas ações, alcançando também os Alternativos e Executivos.