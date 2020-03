Fiscais verificam limpeza de ônibus e medidas de prevenção ao novo coronavírus em Manaus

Brasil acorda da hipnose do falso mito

Manaus/AM - Fiscais da Prefeitura de Manaus iniciaram nesta quarta-feira (18), uma série de visitas às garagens das empresas de ônibus e terminais de integração da cidade para verificar o cumprimento da higienização dos coletivos e reforçar a orientação para motoristas e cobradores quanto aos cuidados para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. A ação é parte de uma série de esforços para prevenir o aumento de casos da Covid-19 na capital do Amazonas.



“Fizemos uma reunião e cobramos deles que cuidassem para valer da higienização dos ônibus. Espero esse gesto de lucidez dos empresários, enquanto não temos outra medida a tomar. Se não cumprirem, a conversa será outra”, disse o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, durante entrega de quatro Unidades Básicas de Saúde Móveis (UBSs Móveis) que vão reforçar a cobertura básica nesse momento de alerta devido ao novo coronavírus.



Uma equipe de fiscalização da Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus) esteve na garagem da empresa de ônibus Líder, zona Norte, para verificar as condições de limpeza dos veículos. A diretora do órgão, Maria do Carmo Leão, disse que os responsáveis pela empresa se comprometeram em aperfeiçoar os serviços de higienização dos veículos, assim como a orientação aos colaboradores. Ela enfatizou a importância diária da limpeza interna dos ônibus, incluindo os bancos, catraca e barras de sustentação.



“Espero que as empresas de transporte se conscientizem, cada vez mais, sobre a importância da higienização desses veículos. Nossas fiscalizações vão continuar acontecendo, iremos em outras garagens, outros terminais de integração. Devemos ter uma preocupação diária, porque nos ônibus está grande parte da população que se desloca na capital”, destacou a diretora da Visa Manaus.



As equipes de fiscalização da Visa Manaus e de fiscais de transportes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) percorreram o Terminal de Integração 3, no bairro Cidade Nova, zona Norte, para constatar as condições de higiene dos veículos. Outra medida cobrada durante a vistoria foi a afixação de cartazes nos veículos para informar os usuários de transporte quanto às formas de prevenção ao novo coronavírus, causador da Covid-19.



“Não iremos medir esforços para exigir que as empresas cumpram suas responsabilidades no combate ao novo coronavírus. Vamos acompanhar as fiscalizações e ampliar nossa atenção para que transporte de passageiros ocorra de forma segura”, destacou o diretor-presidente do IMMU, Francisco Bezerra.