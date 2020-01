Ferramenta usada pela Sefaz Amazonas agiliza pagamento a fornecedores

Manaus/AM - Na abertura do exercício financeiro de 2020, nesta quinta-feira (16/01), na Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-AM), gestores administrativos e financeiros dos órgãos da administração direta e indireta do Governo do Amazonas tiveram a oportunidade de conhecer uma ferramenta que deve ajudar a dinamizar os pagamentos das secretarias, fundações e autarquias ligadas ao governo do Estado.

O advento das transações Paglista/Exepaglista, que já estão em uso, permite o pagamento simultâneo de milhares de ordens bancárias, o que deve agilizar o pagamento de despesas dos órgãos dentro do sistema de Administração Financeira Integrada do Estado (AFI).

“Isso foi uma grande inovação e permitiu agilizar a execução desse tipo de pagamento. No caso de um processo de pagamento de mil prestadores de serviço, que antes era preciso ser feito um a um, agora já pode ser realizado de uma só vez”, explica o chefe do Departamento Financeiro da Sefaz, Marcos André Pontes.

Além de inovações e melhorias no sistema AFI, o encontro também serviu para reforçar orientações e corrigir procedimentos dos órgãos. O secretário executivo do Tesouro da Sefaz-AM, Luiz Otávio da Silva, comentou a importância de integrar ainda mais os órgãos a fim de dar mais eficiência à gestão financeira do Estado.

Lei orçamentária

“As orientações para a abertura do exercício financeiro representam uma importância fundamental para que haja sintonia entre todos os órgãos do Estado no sentido de respeitar a lei orçamentária e respeito às regras que norteiam o sistema de execução financeira”, explica o secretário executivo.

A coordenadora de núcleo do setor financeiro do Centro de Educação Tecnológica (Cetam), Vanessa Gonçalves, explica que o advento da Paglista dá mais agilidade e é capaz de minimizar erros nos processos de pagamento. “Já surtiu muita diferença. Antes demorava dois dias. Hoje é em cinco minutos”, explica.