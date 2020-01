Ponta Negra recebe 2020 com 10 minutos de fogos; veja vídeo

Manaus/AM - A praia da Ponta Negra, zona Oeste da capital, recebeu a chegada do novo ano, 2020, e contou com 10 minutos de queima de fogos e uma festa com direito a diversas atrações locais, incluindo a atração nacional do funkeiro Jerry Smith.

Passaram pelo palco do anfiteatro, as bandas The Beatles Bossa Club, Grupo Cacildis e Marcos Paulo. Na contagem regressiva para o ano 2020, os shows deram uma pausa para que o público pudesse prestigiar o momento da queima de fogos de artifício, que durou cerca de 10 minutos.

Após a queima dos fogos, a festa da virada segue a madrugada com o funkeiro Jerry Smith. Em seguida, shows de Guto Lima e a Dj May Seven comandam a festa até amanhecer.

Segundo a Prefeitura de Manaus, a estimativa é que 100 mil pessoas devem passar pela praia durante a festa da virada do ano.