Feira de artesanato começa nesta quinta-feira na zona Norte de Manaus

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus fechou parceria com a Instituição Mãos Que Fazem Artes para a participação de artesãos na feira de artesanato do Shopping Manaus ViaNorte. A “Feira ViaNorte” começa nesta quinta-feira, 9/1, das 16h às 21h, na entrada principal do centro de compras, localizado na avenida Arquiteto José Henriques Bento Rodrigues, nº 3.760, Monte das Oliveiras, zona Norte.

Na manhã desta quarta-feira, 8/1, o diretor do departamento de Economia Solidária e Criativa da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), Virgílio Melo, reuniu com pelo menos 60 artesãos cadastrados no banco de dados da prefeitura que irão participar da feira para acertar os últimos detalhes.

“Decidimos adotar o sistema de rodízio com os artesãos para otimizar mais este espaço de oportunidade. As feiras serão realizadas todas as quintas, até o final do ano, e neste dia um grupo alternado de 15 artesãos vai expor seus produtos”, contou o diretor.

Os artistas vão expor desde o artesanato indígena a utensílios domésticos e decorativos. A feira também é composta por barracas de hortifrúti e gastronomia.