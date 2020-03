Fecomércio propõe redução da jornada de trabalho e home office no Amazonas

O dia de amanhã com o Covid -19

Manaus/AM - Em carta aberta direcionada aos empresários do Amazonas, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amazonas (Fecomércio-AM), apresentou propostas para evitar a contaminação pelo novo coronavírus nos estabelecimentos comerciais. As principais medidas recomendadas citam a dispensa de trabalhadores acima dos 60 anos para trabalharem de casa, a adoção da redução da jornada de trabalho ou do home office (trabalho de casa).

A orientação também frisa que os estabelecimentos disponibilizem ambientes para lavagem das mãos dos clientes e providenciem álcool em gel, além de higienizarem os ambientes com etanol. O uso de materiais descartáveis também deve ser adotado por restaurantes e hotéis, assim como devem respeitar as recomendações do Ministério da Saúde sobre manter maior distância entre os clientes dentro dos estabelecimentos.

Veja a carta completa: