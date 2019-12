FCecon amplia cirurgias em 29% e realiza mais de 4 mil intervenções em Manaus

Manaus/AM - A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon) registrou o aumento de 29,3% no número de cirurgias realizadas de janeiro a novembro de 2019, comparado ao mesmo período de 2018. As cirurgias saltaram de 3.215 para 4.156. Foram 941 procedimentos cirúrgicos a mais, com uma média de 22 cirurgias diárias realizadas pelo Centro Cirúrgico.

Segundo o diretor-presidente da FCecon, mastologista Gerson Mourão, o aumento no número de cirurgias foi motivado pelos investimentos realizados em capacitação do corpo técnico do hospital – médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem –, aumento no número de salas cirúrgicas, além dos equipamentos modernos que permitem realizar procedimentos inovadores.

“A Fundação conta com nove salas cirúrgicas, apenas cinco estavam em funcionamento. Conseguimos colocar mais duas para funcionar, o que garantiu o aumento da capacidade instalada. A meta para o próximo ano é pôr todas em funcionamento, proporcionando a diminuição do tempo de espera do paciente”, frisou Mourão.

Outro fator que contribuiu para o aumento de cirurgias, conforme Mourão, foram os mutirões realizados em 2019. Ele citou, por exemplo, os de próstata, mama e de colo de útero. “São ações que impactam diretamente na vida de homens e mulheres, que tiveram, em alguns casos, as cirurgias antecipadas para diminuir o tempo de espera e garantir o diagnóstico mais rápido”, declarou Mourão.

Investimentos financeiros

O aumento da capacidade instalada do Centro Cirúrgico, assegurou Mourão, será possível devido a duas emendas parlamentares estaduais no valor total de R$ 791 mil, incluídas no Projeto de Lei Orçamentaria Anual (PLOA) de 2020. Ele frisou que o recurso será utilizado na recuperação de salas e na compra de novos equipamentos permanentes.