Fapeam realiza oficinas para proponentes do Programa Centelha no Amazonas

Invasão Monte Horebe serviu a projeto eleitoral e tornou-se descartável

Manaus/AM - A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) anunciou em 13 de fevereiro as propostas aprovadas na primeira fase do Programa Centelha. Agora, para contribuir com a formação dos proponentes para os desafios a serem enfrentados na Fase 2 do Programa, a Fapeam oferece, nos dias 5 e 6 de março, oficinas de capacitação para quem está concorrendo às próximas etapas.

A abertura da atividade será às 8h30. As oficinas serão realizadas das 13h às 18h e acontecerão no auditório Vânia Pimentel da Universidade Nilton Lins, bairro Flores, zona Centro-Sul de Manaus.

Para participar, os proponentes devem se inscrever no link: https://bit.ly/2VHTClm. No ato da inscrição, o candidato poderá selecionar o grupo e a data (5 ou 6/3) em que deseja participar da oficina de capacitação.

Programa Centelha

Lançado em agosto de 2019, o Programa Centelha Amazonas recebeu 964 propostas de 35 municípios do Amazonas. No total, 207 ideias foram aprovadas para a Fase 2, que consiste no projeto de empreendimento.